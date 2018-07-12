Halime Kökçe: Ticari metaların pazarlamasında 15 Temmuz ve şehit motifi kullanılmasın

Dünyada emsali olmayan, siyasi ve toplumsal sonuçları itibariyle ehemmiyeti çok büyük, demokrasimizin gerçek anlamda rüştünü ispat ettiği bu tarihi elbette ki popülerleştireceğiz.

9 Temmuz’u mümkün kılanın 15 Temmuz direnişi olduğunu bileceğiz. Şehitlerimizi büyük bir minnetle anacağız, gazilerimize her zaman hürmet edeceğiz. Yeni nesillere vatan, bayrak, millet, devlet nasıl müdafaa ediliri bir de 15 Temmuz’la anlatacağız.

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Ama teraziyi öyle bir yere koyalım ki popülerleştirirken değersizleştirmeyelim 15 Temmuz’u.

Olur olmaz her yere şehitlerin adı verilmesin. Ticari metaların pazarlamasında 15 Temmuz ve şehit motifi kullanılmasın. Paranın gücü her şeye de yetmesin…

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Kutsal olan her şey de buharlaştırılmasın lütfen…

Halime Kökçe’nin yazısı