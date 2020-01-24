Halime Kökce: Tarafsız olarak Doğu Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik menfaatlerimizi nasıl koruyacağız

Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmaya itiraz ederek hükümete “tarafsız olun, yumuşak güç kullanın” diyen muhalefet partileri ve uzun yıllar dışişlerinde misyon ifa etmiş emekli büyükelçiler; acaba Berlin’de masanın etrafındakilerden hangisi tarafsızdı, sormak isterim.

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de oldu bittiye getirerek İskenderun Limanı’na hapsetmek isteyen ülkeler Libya’da tarafsız mı ki Türkiye tarafsız olsun? Herkesin uzun namluluları birbirine doğrulttuğu yerde çözüm masası için çırpınmak zaten yeterince akil ve diplomatik bir tavır değil mi? Tarafsız olarak Doğu Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik menfaatlerimizi nasıl koruyacağız.

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Halime Kökce’nin yazısı