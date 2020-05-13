Halime Kökce: Makul ortayı baltalayan her çıkış, kimden gelirse gelsin ne milli ne de yerlidir

Son zamanlarda medyada görünür olan yahut sosyal medya üzerinden özgün gazetecilik yapan kimi isimlerin haklı şekilde eleştiri alan söylemleri tam da bu sürecin bir getirisidir kanımca. Fakat bu bir mazeret olamaz.

Çünkü makul ortayı baltalayan her çıkış, kimden gelirse gelsin ne milli ne de yerlidir. Provakatif bir etkiyle makuliyete zarar vereceği için zıddına inkılap etmiştir.

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‘Liste’ vs. lafları, kabul edilemezliğinin yanında makulün doğal gücünü de gölgelemektedir. Bu ülkede bir daha darbe yapmaya kalkan olursa yine karşısında bizleri bulur.

Elinde bayrak, dilinde tekbir olan amcaları, teyzeleri… Silah olarak bunlar yetti, yine yeter…

Halime Kökce’nin yazısı