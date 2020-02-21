Halime Kökce: Madem o kadar gurur duyuyordun neden o günlerde desteğe gitmedin?

İnsan gerçekten hayret ediyor! Sadece ilk mahkemenin verdiği bu toptancı karara değil, hayret etmesiyle meşhur Abdullah Gül’ün “Gezicilerle büyük gurur duyuyorum” sözü de hayretlik… Madem o kadar gurur duyuyordun neden o günlerde desteğe gitmedin?

Ahmet Davutoğlu ise mağdur sıfatıyla düne kadar müdahil olduğu davadan ismini çekiğini açıkladı. Yani “artık ne mağdurum ne de müdahil” demiş oldu. İnsan gerçekten hayret ediyor ama hayretlik olan bu şahısların dün kara dediklerine bugün ak demeleri değil… Sonuçta bir tıynet meselesi bu… Lakin memleket meselelerinin siyasi ikbal hesapları için bu kadar kolay harcanması ve ‘sinyal’ mesabesinde ele alınmasına hayret ediyor insan…

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Halime Kökce’nin yazısı