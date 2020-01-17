Halime Kökce: Libya, gelecek nesillere hesabını vereceğimiz bir konudur

Bu anlaşmaları takiben Türkiye, Rusya’yı da dahil ederek Libya’da tarafları uzlaşmaya ikna etmek için bir süreç başlattı. Tam anlaşma sağlandı derken Hafter, Türkiye karşıtı ittifakın koç başı olan BAE’nin fısıldamasıyla anlaşmadan caydı.

Fakat bu süreç, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan aktörleri hayal kırıklığına uğratmaya yetti. Türkiye, tarafları uzlaştırmak adına aktif rol oynayarak bölge barışı için çabaladığını gösterdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti makul ve meşru bir aktör olarak bir kez daha öne çıktı.

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Ayrıca Türkiye Rusya’yı Hafter’in arkasından çekmeyi başardı. Şimdi gözler Berlin’de Pazar günü gerçekleşecek zirvede. Sonuca dair iyimser olmak için belki erken ama Türkiye şu aşamada bile sürecin kazananı konumundadır.

Libya, gelecek nesillere hesabını vereceğimiz bir konudur.

Halime Kökce’nin yazısı