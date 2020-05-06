Halime Kökce: İstanbul ve Ankara seçimlerini kaybetmek AK Parti’ye yaradı

Hülasa hükümet iyi iş çıkardı. Elini vicdanına koyan herkes gerçeği görüyor.

Bu sadece sağlık sistemimizin ve bakanımızın iyiliğiyle alakalı da değil. Burada topyekun bir başarı var. İstanbul ve Ankara seçimlerini kaybetmek AK Parti’ye yaradı desek yeridir. Bakıyorum, özellikle son yıllarda çokça saldırıya uğrayan bakanlıkların hemen tamamı arı gibi çalışıyor. Başarmaya çok motive olmuş durumdalar. Yeni sistemin sağladığı avantajları kullanıyorlar. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisine dönük ‘metal yorgunluğu’ tespitinin ve yüksek sesli özeleştirilerinin ciddi karşılığı olmuş.

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Halime Kökce’nin yazısı