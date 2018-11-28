Halime Kökçe: Dün tecavüzcüleri koruyan AK Parti’ydi, bugün de CHP mi? 

Oysa o tarihten yaklaşık bir yıl önce iki CHP’li vekil daha konuyu gündeme getirmişti. CHP vekiller komisyon çalışmasında da vardı ve Sertel’in birlikte basın toplantısı düzenlediği kadınlar gibi çok sayıda mağdurla o dönemde de görüşmüşlerdi.

Dışarıda Ukrayna krizi, içeride aday tanıtımları ve ittifak tartışmaları varken bu konuya değinme sebebim; hem konunun kendisinin ehemmiyeti hem de bu örnek vesilesiyle TBMM’nin yasa yapma görevinin kör ideolojik hesaplara ve kuru muhalefete ne kadar kolay kurban edildiğini göstermek.

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CHP’li Engin Altay’ın itiraf ettiği gibi “AK Parti dünyanın en doğru işini yapsa da takdir edecek değiller.” CHP’nin Meclis’e, yasa yapma görevine yüklediği anlam bu; AK Parti ne derse, ne yaparsa doğru dahi olsa tersini savunmak. Bunu yaparken de ağza alınmayacak hakaretler savurmak.

Peki ne oldu, dün tecavüzcüleri koruyan AK Parti’ydi, bugün de CHP mi?

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Halime Kökçe’nin yazısı