Halime Kökçe: Bahçeli’nin alınganlık yapmasına hiç gerek yok

MHP’nin tavrına gelirsek… Bahçeli’nin alınganlık yapmasına hiç gerek yok. ‘Türkiye ittifakı’ Cumhur İttifakı yerine ikame edilecek bir şey değil. MHP zaten Türkiye ittifakının içinde. Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olduğunda kim Türkiye ittifakı şemsiyesi altına girerse girsin MHP buna ancak sevinir, öyle değil mi?

Buradan yeni bir açılım ilhamı alanlar da yanılıyor bence. Türkiye, adına “açılım” denen bir iyi niyet pratiği yaşadı. HDP, siyaset alanını PKK’ya açarak bu tarihi fırsatı Suriye vasatını da kullanarak Türkiye’nin bir bölgesinde özerk yönetim kurma hayaliyle heba etti. PKK-HDP çizgisi dışında Kürtlerin tercih edebilecekleri yeni siyaset söylemleri geliştirmek için MHP’ye çok iş düşüyor.

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Halime Kökçe’nin yazısı