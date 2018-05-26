Halime Gökçe: Eşinizin de dahil olduğu tiyatroyu devam ettirebilirsiniz tabii

Eşinizin de dahil olduğu tiyatroyu devam ettirebilirsiniz tabii, “Beni tutuklayabilirsiniz ama dışarıda on binlerce Demirtaş var” hamasetiyle kendinizi kandırabilirsiniz… Ama artık bilmelisiniz, arkasına terör örgütlerini alarak siyaset yapanlara ne hukuk ne toplum geçit verir bundan sonra. “Çiçek çocuk” pozlarınızla kimseyi kandıramıyorsunuz, bilin isterim. HDP’yi Meclis’e sokmak gayreti içindeki karşıt ittifakın üyeleri de bunu iyi düşünmeli.

(…)

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İtibarlı olduğunuzu varsaydığınız uluslararası toplumun herhangi bir ülkesinde, Türkiye’de yol açtığınız terör ve felaketlerin 10’da biri yaşansaydı değil bir kaçınızın tutuklu olması HDP, DTK, DBP, YDGH hiçbirinin ne adı ne sanı ne de tabelası kalırdı ortalarda.

Yani diyeceğim o ki yakınmayı bırakın, saz çaldığınız ve kıymetini bilmediğiniz eski günlere sayın…

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Halime Gökçe’nin yazısı