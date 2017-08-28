Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Halim ne kötü ne şahane’

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ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenler oldu, binlerce kişi evini terk etti, evleri su bastı, sokaklar göle döndü. Şanslı ABD’liler ise hayatlarını kurtardı. (Fotoğraf: Adrees Latif/Reuters)


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