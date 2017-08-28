‘Halim ne kötü ne şahane’

ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenler oldu, binlerce kişi evini terk etti, evleri su bastı, sokaklar göle döndü. Şanslı ABD’liler ise hayatlarını kurtardı. (Fotoğraf: Adrees Latif/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenler oldu, binlerce kişi evini terk etti, evleri su bastı, sokaklar göle döndü. Şanslı ABD’liler ise hayatlarını kurtardı. (Fotoğraf: Adrees Latif/Reuters)
Diyarbakır’da KHK’yla ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlerden 264’ünün il dışına tayin edilmesi Eğitim-Sen’i kızdırdı.
Eski MHP’li vekil Meral Akşener’ni yeni partisinin adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı açıklandı.
CHP’nin Adalet Kurultayı’nda üçüncü gün geride kalırken, siyasetçiler ve gençler başta olmak üzer katılımcılar beklentilerini anlattı.
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