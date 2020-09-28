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Yaramazlara biraz batar!

Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, komşusunu dövdüğü için ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.

Fotoğraf: DHA

‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Paracıkoğlu, bir sitede iki villayı film çekimi için kiralamış, yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) ile arasında 15 Eylül’de tartışma çıkmıştı. Bu sırada, Meriç’i dövenn Paracıkoğlu, 17 Eylül’de tutuklanmıştı. Avukatları, 23 Eylül’de müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

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AA’nın haberine göre Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Paracıkoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin verilen karara karşı yapılan itirazı karara bağladı. 

Hakimlik, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verererek Paracıkoğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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