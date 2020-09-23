Halil Sezai’nin tutuklanma kararına itiraz

İstanbul’da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz edildi.
‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Sezai, Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmesinin ardından 17 Eylül’de tutuklanmıştı.
Sezai’nin avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.
Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.