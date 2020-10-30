Halil Sezai hakkında bir yıl 11 ay 17 gün hapis ve tahliye kararı

İstanbul’da, Tuzla’da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai’nin, bir yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesine karar verildi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Sezai, İstanbul’un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmesinin ardından 17 Eylül’de tutuklanmıştı.

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Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada, şikayetçi Hüseyin Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Maltepe Cezaevi’nde 42 gün tutuklu kalan Halil Sezai’nin bir yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Halil Sezai ile Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilmişti.



Halil Sezai’nin ‘silahla tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘alenen hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda üç yıl yedi ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianame, 16 Ekim’de kabul edilmişti.