Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi

66 yaşındaki komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hakkında hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sezai’nin ‘silahla tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘alenen hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda üç yıl yedi ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Tahliye talebi reddedildi

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın 30 Ekim’de yapılmasını kararlaştırdı.

Sezai’nin avukatınca yapılan tahliye talebinin reddine karar veren mahkeme, atılı suçun işlendiğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin de devamına karar verdi.