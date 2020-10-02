Komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai, bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.
‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Sezai, İstanbul’un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmesinin ardından 17 Eylül’de tutuklanmıştı.
Şarkıcının, iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne götürüldüğü ve meliyat edildiği öğrenildi.
Hastanede geçirdiği bir günün ardından yeniden Maltepe Cezaevi’ne konulan Sezai’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai’nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.