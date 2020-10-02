Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halil Sezai elinden ameliyat oldu

Komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai, bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Sezai, İstanbul’un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmesinin ardından 17 Eylül’de tutuklanmıştı.

Reklam

Şarkıcının, iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne götürüldüğü ve meliyat edildiği öğrenildi.

Hastanede geçirdiği bir günün ardından yeniden Maltepe Cezaevi’ne konulan Sezai’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai’nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

Reklam

SON HABERLER

Pınar Gültekin cinayetinde bir kişi daha tutuklandı

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetine ilişkin soruşturmada, daha önce tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...