Halil Sezai elinden ameliyat oldu

Eğer bir sol partinin geçmişinden örnek vermeye kalkarsam, hâlihazırdaki muhalefet partilerinin duymazdan geleceği, duysa da ‘oyuna gelme’ telaşına kapılacağı kanısıyla, örneği Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın DP’sinden veriyorum…