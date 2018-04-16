Halil Özer: Selçuk’u muhtemelen Arda ile Emre’nin kankası olduğu için oynatmadı

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Bir kere dersini iyi çalışmış bir şekilde çıktı. Rakibinin en önemli silahı Visca ile Elia’yı futbolcularına ezberletmiş. Kopya goller atan rakiplerine, tek bir fırsat dahi vermediler. Edin Visca bir kere bile sağ kanattan sarkamadı. Adebayor ilk yarıda cılız bir fırsat yakaladı. Onun dışında Denayer ve Serdar ile boğuşmaktan yoruldu, tükendi, sinirlendi.

Terim, hata kralı Maicon’un yerine aylardır oynamayan Denayer’i Serdar’ın yanına koyarak bir risk aldı. Riski tuttu. Belçikalı, 90 dakika müthiş oynadı. Selçuk’u ise muhtemelen Arda ile Emre’nin kankası olduğu için oynatmadı. Bu da çok doğaldı. Yerine oynayan Donk topa daha sert giren bir futbolcu. Terim de rakibine, orta alanda topla iyi olan futbolculara sıkı ve sert baskı yapmak istiyordu. Sanıyorum Selçuk’un özellikle Arda ile Emre’ye bu sertliği yapamayacağını düşündü. Bence haklıydı da. Muhtemelen Selçuk, Alanya maçında oynayacaktır. Terim dün bütün doğru kararları ile maçın kader adamı oldu.

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Halil Özer’in yazısı