Halil Özer: İster sevin ister sevmeyin, bir hoca boşuna İmparator unvanı almıyor

Gerçekten bravo Galatasaray’a. Doğrusu ben hiç ihtimal vermiyordum. Ben sezon başında Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyordum. Ama onlar kendi kendini yedi. Bir yanda takımlarının başını yakan hocalar bir yanda Fatih Terim farkı.

İster sevin ister sevmeyin. Bir hoca boşuna İmparator unvanı almıyor.

Reklam

Dün kötü oynamadılar. Çok kontrollü oynadılar. Sezonu kapayan Göztepe’nin Galatasaray ile baş etmesinin olanağı yoktu. Rakipler bir umutla bekledi ama bana göre şans sıfırdı.

Dün maç öncesi büyük stres yaşayan Galatasaray taraftarına da hayret ediyorum.

Reklam

Siz hiç takımınızı tanıyamamışsınız.

Başta hoca olmak üzere tüm takıma şapka çıkarıyorum.

21. şampiyonluk Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun.

Şampiyonluk yolunda yine farklarını gösterdiler. Birbirleri ile kavga etme konusunda önde gelirler. Arkalarından sallanmadık laf bırakmazlar. Ama iş şampiyonluk yoluna gelince tek bir gövde olurlar. Hem de kalkanla kaplı bir gövde. Araya sızamazsın. Öylesine bütünleşirler. Bu hep böyle geldi böyle gider.

Halil Özer’in yazısı