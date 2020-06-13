‘Haliç’te kirlilik’ tartışması: İBB ‘Alg’ dedi, hükümet ‘devreye girmeye’ hazır

İstanbul’da uzun yıllar kirlilikle boğuşan, daha sonra temizlenen Haliç’in ‘bulanık’ görüntüsü tartışma konusu oldu. Hükümet, devreye girebileceği sinyalini verdi.

Fotoğraf: AA

Son birkaç gündür Haliç sularının bulanıklaşması dikkat çekti. İktidar partisi mensupları, Haliç’i kendilerinin temizlediğini, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başkan olmasının ardından suların yeniden kirlendiğini dile getirdi.

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Eski bakanlardan Veysel Eroğlu, Twitter hesabından fotoğraflar paylaşarak “Pırıl pırıl teslim ettiğimiz Altın Boynuz Haliç siyaha bürünmüş” diye yazdı.

İçler acısı öncesi/sonrası fotoğraflar…



Pırıl pırıl teslim ettiğimiz Altın Boynuz Haliç siyaha bürünmüş.😞 pic.twitter.com/IIr4QDoYWa — Veysel Eroğlu 🟢 🇹🇷 (@VeyselEroglu) June 12, 2020

Ancak bazı kullanıcılar, Eroğlu’nun Haliç’in önceki hali olduğunu belirterek paylaştığı ilk fotoğrafta oynama yapıldığını öne sürdü. Fotoğrafta binaların da mavi göründüğüne dikkat çekildi.

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AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da şu ifadeleri kullandı: “‘Yapraklar bile beni alkışlıyor’ diyerek böbürlenenler biraz olsun UTANIRLAR MI? 22 Eylül 2019 tarihinde yani yaklaşık 10 ay önce Haliç’te profesyonel sporcular ile yüzmüştük. O gün pırıl pırıl ve masmavi olan Haliç, bugün bir çamur deryasına dönmüş ve mavilikten eser kalmamış.”

Yapraklar bile beni alkışlıyor diyerek böbürlenenler biraz olsun UTANIRLAR MI?



22 Eylül 2019 tarihinde yani yaklaşık 10 ay önce Haliç’te profesyonel sporcular ile yüzmüştük.



O gün pırıl pırıl ve masmavi olan Haliç, bugün bir çamur deryasına dönmüş ve mavilikten eser kalmamış. pic.twitter.com/KrlxSQRguh — HAYDAR ALİ YILDIZ 🟢🇹🇷 (@haydaraliyildiz) June 12, 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Haliç’teki renk değişiminin sebebinin ‘alg’ olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunlugu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da “Haliç’i de, Riva’yı da kaderine terk etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz” dedi.