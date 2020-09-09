Haliç Üniversitesi’nden imam hatiplilerin hedefindeki Mütercimler’e soruşturma

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Mütercimler, Haber Global’de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” demişti.

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RTÜK inceleme başlatmış; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği suç duyurusunda bulunmuştu. Dün akşam Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk olan Mütercimler özür dilemişti.

Haliç Üniversitesi, ‘bir televizyon programına katılan öğretim üyesi Erol Mütercimler’in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığını’ açıkladı.

Üniversite nezdinde imam hatip liselerinin, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide ve saygın bir eğitim kurumu olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır.”

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YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın da Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile konuyla ilgili görüştüğü öğrenildi.