Haliç Köprüsü’ndeki çalışmada ikinci etap bu gece başlıyor

İstanbul’da, Haliç Köprüsü’nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24:00’te başlayacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü’nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

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Haliç Köprüsü’ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki üç şeridinin sağdan iki şeridi, yedi gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.