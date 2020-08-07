Haliç Köprüsü’ndeki çalışmada ikinci etap bu gece başlıyor

İstanbul’da, Haliç Köprüsü’nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24:00’te başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü’nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.
Haliç Köprüsü’ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek.
Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki üç şeridinin sağdan iki şeridi, yedi gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.
Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.