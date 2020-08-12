Halı sahalar bugün açılıyor

Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olan halı sahalar yeniden açılıyor.

Fotoğraf: AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazıda da bugünden itibaren halı sahaların açılması tebliğ edildi.

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Yazıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nca belirlenen branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin gerekli tedbirleri alarak 12 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla açılması bildirildi.

Tesislerdeki ihlalleri, il hıfzıssıhha kurulları denetleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, halı saha tesislerinde dikkat edilecek hususlar ise şöyle:

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