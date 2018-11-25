Halep’te kimyasal saldırı iddiası: Bu kez suçlayan Şam yönetimi

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde, Halep’in batısındaki Halidiye Mahallesine yönelik klorin gazı yüklü havan mermisi ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Suriye devlet televizyonunun haberinde de 73 sivilin gazdan etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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Sputnik’e konuşan Suriyeli askeri bir kaynak, hükümet güçlerinin Halep kentinin konut bölgelerine yönelik klorin gazı yüklü havan mermileri ile saldırı düzenleyen militanların mevzilerini vurduğunu ve militanların ağır kayıplar verdiklerini açıkladı.

Halidiye Mahallesi, Suriye ordusu ile Şam’a karşı savaşan örgütlerin mevzilerinin sınır noktasında bulunuyor. Havan atışlarının yapıldığı iddia edilen bölgenin ise Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında 15 Ekim’de silahsızlandırılmış olması gerekiyordu. Rusya son açıklamalarında anlaşmaya varılan bölgelerden radikal örgütlerin çekilmediğini söylüyordu.

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Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada koni ile ilgili olarak Ankara ile temas kurulacağını söyledi. Rus Tümgeneral İgor Konaşenkov, “Kurbanlardaki zehirlenme semptomları tarafından da doğrulanan elimizdeki ön bilgilere göre, Halep’in yerleşim yerlerini bombalanmak için kullanılan top mermileri klor gazıyla dolu” dedi.

Suriye’deki kimyasal saldırı en son Şam’ın Duma bölgesinde yaşanmış, cihatçı örgütler ve Batılı ülkeler Şam’ı suçlarken Suriye yönetimi ve Rusya iddiaların bir tertip olduğunu öne sürmüştü. ABD ve İsrail, kimyasal saldırı iddialarının ardından Suriye ordusuna ait tesisleri daha önce iki kez vurmuştu.