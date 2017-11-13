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Halepçe depreminin bilançosu ağırlaşıyor: En az 335 ölü, binlerce ev hasarlı

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7,3 büyüklüğündeki depremin Irak ve İran’da yarattığı yıkım sabah saatlerinde ortaya çıkmaya başladı. Merkez üssü Irak’ın Halepçe kenti olarak tespit edilen depremde çoğu İran’da en az 335 kişi hayatını kaybetti, 1700’ü aşkın yakın yaralı var. Sayılar artabilir. Binlerce ev hasarlı.

İran’da en çok ölüm Kermaşah kenti ve ilçelerinden geliyor. Fotoğraf: Reuters

Deprem gece saat 21.20’de meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün İran sınırına yakın Halepçe kentinin güneybatısı olduğunu bildirdi.

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Deprem Irak’ın tamamında ve İran’da geniş bir bölgede şiddetli şekilde hissedildi. Türkiye’nin güneydoğusu, Azerbaycan, Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da hissedilen deprem korkuya yol açtı.

Irak’ta en büyük yıkım Süleymaniye’de.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de insanlar evlerini terk etti.  Resmi tespitler sabah saatleri itibariyle Irak’ta en az dört kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını gösteriyor.

İran devlet televizyonu saat 11.00 civarında yaptığı yayında son resmi raporlara göre ülkedeki ölü sayasını 328 olarak duyurdu. 1700’ü aşkın kişinin da yaralandığı duyuruldu.

Deprem özellikle batıdaki Kermanşah ve Kasr Şirin kentlerinde can aldı.

Henüz sağlıklı haber alınamayan kırsal kesimde binlerce evin hasarlı olduğu resmi kaynaklarca rapor edildi.

İran Kermanşah. Fotoğraf: Reuters

Türkiye sallandı

Türkiye’de de özellikle Irak’a komşu doğu ve güneydoğu kentlerinde yurttaşlar sarsıntıyı hissetti. Birçok kentte halk panikle sokağa çıktı.

Deprem en çok Van, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Hakkari kentleriyle Hakkari’nin Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde hissedildi.

Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığıyla ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentte deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Cizre Devlet Hastanesi acil servisinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Kızılay ekipleri yola çıktı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı’yla irtibat halindeyiz” dedi.

Kınık, Halepçe’deki yaklaşık dokuz köyde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Öte yandan AFAD ve UMKE ekiplerinin de Irak’a gönderileceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Kuzey Irak’tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık bekliyoruz” dedi.

‘Bina dans ediyordu!’

Depremi hisseden Bağdatlı Majida Ameer, deprem sırasında çocuklarıyla yemek yediğini belirterek “Bina aniden havada dans etmeye başladı. İlk başta büyük bir bomba olduğunu düşündüm. Daha sonra çevremdeki herkesin ‘Deprem!’ diye çığlık attığını duydum” dedi.

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