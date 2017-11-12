Halepçe depreminin bilançosu ağırlaşıyor: 136 ölü, binlerce ev hasarlı

Merkez üssü Irak’ın Halepçe kenti olan 7,3 büyüklüğündeki depremin Irak ve İran’da yarattığı yıkım sabah saatlerinde ortaya çıkmaya başladı: İlk tespitlere göre 136 ölü yüzlerce yaralı var. Binlerce ev hasarlı.

Deprem gece saat 21.20’de meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün İran sınırına yakın Halepçe kentinin güneybatısı olduğunu bildirdi.

Reklam

Deprem Irak’ın tamamında ve İran’da geniş bir bölgede şiddetli şekilde hissedildi. Türkiye’nin güneydoğusu, Azerbaycan, Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da hissedilen dephrem korkuya sebep oldu.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de insanlar evlerini terk etti. Resmi tespitler sabah saatleri itibariyle Irak’ta en az yedi kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını; İran’da 129 kişinin öldüğünü 300 kişinin yaralandığını gösteriyordu.

Türkiye sallandı

Türkiye’de de özellikle Irak’a komşu doğu ve güneydoğu kentlerinde yurttaşlar sarsıntıyı hissetti. Birçok kentte halk panikle sokaklara çıktı.

Deprem en çok Van, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Hakkari kentleriyle Hakkari’nin merkezle Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde hissedildi.

Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığıyla ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentte deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Cizre Devlet Hastanesi acil servisinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

İran’da da can kaybı

İran devlet televizyonu, ölümlerin ülkenin batısındaki Kasr Şirin kentinde olduğunu duyurdu.

İran’da Irak sınırındaki sekiz köyde hasar var. Bazı köylerde elektrikler kesildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kızılay ekipleri yola çıktı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı’yla irtibat halindeyiz” dedi.

Kınık, Halepçe’deki yaklaşık dokuz köyde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Öte yandan AFAD ve UMKE ekiplerinin de Irak’a gönderileceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Kuzey Irak’tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık bekliyoruz” dedi.

Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vd. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 12, 2017

‘Bina dans ediyordu!’

Depremi hisseden Bağdatlı Majida Ameer, deprem sırasında çocuklarıyla yemek yediğini belirterek “Bina aniden havada dans etmeye başladı. İlk başta büyük bir bomba olduğunu düşündüm. Daha sonra çevremdeki herkesin ‘Deprem!’ diye çığlık attığını duydum” dedi.