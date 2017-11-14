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Halepçe depreminde ölenler için ‘Gebersinler’ dediği öne sürülen Acıbadem çalışanı işten çıkarıldı

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Acıbadem Hastanesi, Irak-İran sınırında 530 can alan depremin ardından “Gebersinler” dediği iddia edilen çalışanını işten çıkardı.

Depremin ardından Acıbadem çalışanı Öznur Ilgar’ın Twitter’da “Hayır hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler” diye yazdığı öne sürülmüştü.

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Acıbadem dün inceleme süresince çalışanlarının açığa alındığını duyurmuş, Ilgar’ın da hesabının ele geçirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Acıbadem bugün kendilerinin ön soruşturma ve inceleme yaptığını belirterek Ilgar’ı işten çıkardıklarını açıkladı.

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