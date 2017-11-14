Halepçe depreminde ölenler için ‘Gebersinler’ dediği öne sürülen Acıbadem çalışanı işten çıkarıldı

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada HDP’nin raporunda görüş bildiren akademisyen ve gazeteciler için “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi yaşam hakkı bile vermezler” dedi.