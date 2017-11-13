Halepçe depreminde ölenler için ‘Gebersinler’ dediği öne sürülen Acıbadem çalışanı açığa alındı

Acıbadem Hastanesi, Irak’ta en az 335 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası “Gebersinler” dediği öne sürülen çalışanını açığa aldı.
Depremin ardından Acıbadem çalışanı Öznur Ilgar’ın Twitter’da “Hayır hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler” diye yazdığı öne sürülmüştü.
Acıbadem yönetimi, Ilgar’ın açığa aldığını bildirdi. Ayrıca Ilıgar’ın, hesabının ele geçirildiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına başvurduğu kaydedildi.
Acıbadem Sağlık Grubu Açıklamasıdır. pic.twitter.com/RpIB3JJabm
— Acıbadem Sağlık (@AcibademSaglik) November 13, 2017