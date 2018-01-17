Halen kapalı: Wikipedia sekiz aydır erişim engeline neden olan içeriği kaldırdı

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıkladı.

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

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Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın genel müdürü Katherine Maher, Habertürk’ten Burak Güleç’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz” dedi.

Maher, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), tartışmalı makalelerin kaldırılmasına ilişkin talebini doğrudan vakıf yönetimine değil, Wikipedia bünyesindeki Gönüllüler Destek Hattı’na yaptığını belirterek erişim yasağı sürecini şöyle anlattı: “Hatta yapılan bildirim vakfa cuma günü öğleden sonra ulaşmıştı. Biz cevap bile veremeden, ertesi gün site engellenmişti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız.”

Maher “Emin değiliz” dese de bu haberin yazıldığı dakika itibariyle Wikipedia’ya Türkiye’den girilemiyordu.