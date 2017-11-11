Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Halen hapiste: Sarraf yine ‘teknik hata’yla kağıt üzerinde tahliye oldu

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

ABD’de tutuklu yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın tahliye edildiği iddiası yalanlandı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı’nın Federal Cezaevleri Bürosu kayıtlarında Sarraf’ın 8 Kasım’da tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

Reklam

Haber sosyal medyada hızla yayılırken tahliye bilgisinin teknik hata nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcüsü, Sarraf’ın halen hapiste olduğunu söyledi. İşadamının avukatı Şeyda Yıldırım da “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Yine teknik bir hata olmuş” dedi.

Sarraf daha önce de 9 Eylül’de kayıtlarda tahliye edilmiş olarak gözükmüş ancak bunun teknik bir hata nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Sarraf’ın ilk duruşması 27 Kasım’da görülecek.

‘Sarraf davası’nda dört Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecek

Amerikalı yargıç ‘Sarraf davası’nı hızla bitirmek istiyor: Erteleme talebine ret

CHP’li Aksünger: Sarraf davasında bir Türk profesör savcılığın tanığı

‘Sarraf davası’na doğru Erdoğan: Dünyayı ayağa kaldırmayı biliriz

ABD medyası: Rıza Sarraf davasının sonu Türkler için yüz kızartıcı olacak

ABD’li ünlü gazeteci: Sarraf davası Erdoğan için zehirli

Der Spiegel: ‘Sarraf davası’ndan endişelenmesi gerekenlerden biri Erdoğan

Rıza Sarraf ve Halkbank müdür yardımcısı hakim karşısına birlikte çıktı

‘Kaderin cilvesi’: Sarraf ve Halkbank müdür yardımcısı aynı gün duruşmaya çıkacak

‘Hata yaptık’: Sarraf’la Halkbank genel müdür yardımcısının görüşmeleri FBI dosyasında

Bakan Zeybekci’den ABD’ye ‘tutuklama’ tepkisi: Kabalık, hani dosttuk?

Genel müdür yardımcısı tutuklanan Halkbank’ın hisseleri yüzde 14 düştü

Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı

Çavuşoğlu, Halkbank müdür yardımcısının tutuklanmasını da ‘FETÖ’ye bağladı

Sarraf, Halkbank’ı eritiyor: İki günlük kayıp yüzde 12

Halkbank hisselerinde Rıza Sarraf krizi durdurulamadı: Kayıp yüzde 8.7

Sarraf tutuklanınca Halkbank’ın hisseleri yüzde 5 düştü

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Toplantıyı ayarlayan işadamı konuştu: Flynn’le Gülen pazarlığı yapılmadı

  ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Türk yetkililerle Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı öne sürülen toplantıyı ayarlayan işadamı Ekim Alptekin iddiayı yalanladı. Türkiye hükümetinin, geçen yılın aralık ayında Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürülmüştü. Reuters’ın ABD’nin önde gelen […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...