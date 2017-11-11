Halen hapiste: Sarraf yine ‘teknik hata’yla kağıt üzerinde tahliye oldu

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ABD’de tutuklu yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın tahliye edildiği iddiası yalanlandı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı’nın Federal Cezaevleri Bürosu kayıtlarında Sarraf’ın 8 Kasım’da tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

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Haber sosyal medyada hızla yayılırken tahliye bilgisinin teknik hata nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcüsü, Sarraf’ın halen hapiste olduğunu söyledi. İşadamının avukatı Şeyda Yıldırım da “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Yine teknik bir hata olmuş” dedi.

Sarraf daha önce de 9 Eylül’de kayıtlarda tahliye edilmiş olarak gözükmüş ancak bunun teknik bir hata nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Sarraf’ın ilk duruşması 27 Kasım’da görülecek.