‘Halay çekip fener uçurdu’: Gülmen’in kardeşi devlet yurdundan atılmak isteniyor

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen’in kardeşinin, ablası için ‘dilek feneri’ uçurduğu ve halay çektiği gerekçesiyle yurttan atılmak istendiği bildirildi.

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen akademisyen Gülmen, aynı durumdaki öğretmen Semih Özakça’ya birlikte işlerine dönme talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, ablasına destek vermek için eylem yaptığı gerekçesiyle kaldığı yurttan atılmak istendiğini söyledi.

Twitter hesabından haberi duyuran Gülmen, şunları yazdı: “Nuriye ve Semih için adalet istemek suç değildir! Ablama destek vermek için ‘dilek feneri’ uçurmak ve halay çekmekten dolayı, kaldığım devlet yurdundan hakkımda ‘süresiz ilişik kesme’yle ilgili işlem baslatıldı. Ablamı ve onbinleri işinden attınız. Beni de ablam için ‘dilek feneri’ uçurmaktan ve halay çekmekten mi atacaksınız?”