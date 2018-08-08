Halaçoğlu’ndan Akşener’e eleştiriler: İYİ Parti bu kafayla ‘yerel’de sıfır çeker

İYİ Parti’den istifa eden deneyimli siyasetçi Yusuf Halaçoğlu, partinin yerel seçimde ‘sıfır çekebileceğini’ söyledi.

Milliyet’ten Bahar Atakan’a konuşan Halaçoğlu, iki buçuk yıldır demokrasi ve hukuk devleti için mücadele ettiklerini, İYİ Parti’nin de mücadelede kendileri gibi hareket ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

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“Fakat yanıldık. Onun için ‘Kandırıldık’ diyoruz” diyen Halaçoğlu, saldırıya uğradıklarını, mücadelelerinin sonunda “Türkiye kurtulsun başka bir şey istemiyoruz, aday da olmak istemiyoruz. Kardeşim sen cumhurbaşkanı ol, tekrar parlamenter sisteme dönmeyi sağla bize yeter” dediklerini söyledi.

Halaçoğlu, “Ama öyle bir niyetleri yokmuş. Eğer iktidar olma niyeti olsaydı bu hataları işlemezdi. Ya siyaset o zaman bilmiyor ya da bunu böyle düşünüyor” diye konuştu.

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Yerel seçim uyarısı

Deneyimli siyasetçi, sözlerine şöyle devam etti: “Mahalli seçimlerden sonra İYİ Parti’nin bu kafayla devam ederse sıfır çekeceğini düşünüyorum. 24 Haziran seçimlerinde hiçbir yerde birinci olmadı, sadece bir-iki beldede ikinci oldu ama hiçbir yerde birinci olmadı. Mahalli seçimlerde kiminle çalışacaksınız, yani belirleyeceğiniz adayları il, ilçe teşkilatlarının mutabakatıyla belirlemezseniz ki öyle olmayacağını düşünüyorum çıkaracağınız adaylar oy alamaz.”

‘Tasfiyeler sürecek’

Kurultayda genel başkanlığa adaylığını açıklayacak genel başkan yardımcılarının olduğu iddiasının gündemde tutulmasına karşılık Halaçoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu an için hiç kimseye aday olmak uymuyor. Hiçbirisi aday olmayacak. Parti içerisinde ‘merkez sağ’ denilen kişi yok neredeyse. Eski ANAP ve DYP kastediliyorsa kaç oyu var? Türkiye genelinde tabanı yok. Ama Meral hanım kendi eski arkadaşlarına partide yer vermek suretiyle daha etkin hale gelmeye çalıştığı bir gerçek. Yani ülkücüler şöyle, bir mücadeleden gelmiş insanlar MHP’de bir mücadele vermişler, fikir beyan edebilen insanlar ve sorgulayan insanlar. Sorgulayan insanlarla yola çıktınız fakat bu insanların sizi sorgulayacaklarını düşündüğünüz için onları biraz kenarda bırakmaya çalışıyorsunuz. Tasfiyelerin devam edeceğini düşünüyorum. Meral Hanım kendi arkadaşlarını yönetime getirerek kendi gücünü artırmak istiyor.”