Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halaçoğlu’na Kayseri birinci sırayı öneren Akşener: ‘Beni affedin’ dedi, saygı duydum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu’nun, İzmir ya da Ankara’dan aday olmak istediğini belirterek, “Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin’ dedi. Ben de o karara saygı duydum” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İYİ Parti’nin milletvekili aday listesinde yer bulamayan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama bir yer bulamadılar” diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

Reklam

Milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenleyen Akşener konuşmasında Halaçoğlu’nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinerek, “Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin’ dedi. Ben de o karara saygı duydum” dedi.

İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Meral Akşener’in yanında yer alan Meclis’teki İYİ Partili beş milletvekilinden Halaçoğlu, MHP’den kopup partiyi kuran ekibin en etkin isimlerinden.

Reklam

İYİ Parti’li Halaçoğlu kırgın: Bu kadar mücadele etmiş adama yer bulamadılar

İYİ Parti’nin İzmir adayı Özel çekildi: Akşener için çalışmaya devam

İYİ Parti’den aday olan gazeteci Mehmet Tezkan: İstanbul bekliyordum, İzmir sürpriz oldu

İYİ Parti’nin listesi: Özdağ İstanbul, Aydın Ankara, Türkşen Kocaeli’nden aday


SON HABERLER

Sekiz maddede #İncepopülizm

Erken seçimlerin ilan edilmesi ile adayların kampanyalarının başlaması arasındaki sürenin darlığı, pek çok farklı ayrıntının seçmen tarafından gözden kaçmasına yol açmakta. Bir günde 3-4 farklı ilde yapılabilen mitinglerin takibi, basının muhalefet adaylarına olan açık sansürüyle birleşince sürecin herhangi bir şekilde takibi iyice zorlaşıyor.

Akşam Postası / 22 Mayıs 2018

1. Kurlardaki yükseliş durmuyor: Dolar 4.64’ün üstünü gördü Dolar ve avro Türk Lirası karşısında haftanın ikinci gününde de rekor kırdı. Dolar 4.6494 lira, avro 5.4961 lirayı görerek Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye yükseldi.   Fitch de sıkıntıyı Erdoğan’a bağladı: Keyfi para politikası baskı yaratır Bloomberg’e göre Türkiye tahvillerinde faiz artışının sebebi: ‘Erdoğanomi’ Not düşüren […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...