Halaçoğlu’na Kayseri birinci sırayı öneren Akşener: ‘Beni affedin’ dedi, saygı duydum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu’nun, İzmir ya da Ankara’dan aday olmak istediğini belirterek, “Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin’ dedi. Ben de o karara saygı duydum” dedi.

İYİ Parti’nin milletvekili aday listesinde yer bulamayan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama bir yer bulamadılar” diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

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Milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenleyen Akşener konuşmasında Halaçoğlu’nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinerek, “Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin’ dedi. Ben de o karara saygı duydum” dedi.

İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Meral Akşener’in yanında yer alan Meclis’teki İYİ Partili beş milletvekilinden Halaçoğlu, MHP’den kopup partiyi kuran ekibin en etkin isimlerinden.