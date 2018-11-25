Hal ile balıkçı farkı: Fiyatlar arasında uçurum var

Antalya’da balık halindeki fiyatlar ile market ve balıkçılar arasındaki fiyatlar arasında uçurum var.

Antalya-Kemer karayolu Topçam mevkiindeki balık haline her sabah tekneler yanaşarak balık bırakıyor. Bu balıklar türlerine ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor.

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Akdeniz balıklarının yanı sıra, mezata Karadeniz ve Marmara’dan frigolu araçlarla da balık getiriliyor. Balıklar, türlerine göre kasa ya da kilogram bazında fiyatlandırılarak mezata çıkarılıyor.

Market işletmecileri ve pazar esnafının yanı sıra, çok sayıda vatandaş mezata katılıyor. Sabaha karşı açılan mezat oldukça ilgi görüyor.

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Ancak balıklar halden çıkıp markete ya da balıkçılara gidene kadar fiyatlar katlanıyor:

* Fiyatlar TL cinsindendir.