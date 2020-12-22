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Yaramazlara biraz batar!

Haksız fiyat artıran 238 firmaya 10 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat gerekçesiyle 238 firmaya toplamda 10 milyon liraya yakın para cezası kesti.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, tüm kentlerde denetim yapılarak fiyatlar kontrol edildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu da denetim raporlarını ve firmaların savunmalarını inceleyerek çok sayıda firmaya ceza kesti.

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Buna göre birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandı. Kurul, 2 bin 114 başvuruda da savunmaları inceliyor.

Açıklamada, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

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