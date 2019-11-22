Hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘darbe girişimi’ olarak nitelediği yolsuzluk davasında rüşvet, sahtekarlık ve güveni suistimal etmekle suçlanmasına rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

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İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit dün söz konusu suçlamalarla Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

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Netanyahu’nun yasal olarak istifa etme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak iddianame, nisan ayından bu yana hiçbir partinin çoğunluğu kazanamadığı seçimlerden sonra kendisini görevden almaya çalışanları daha da güçlendirebilir.

2009’dan beri sürekli olarak iktidarda olan Netanyahu daha önce 1990’larda görev yapmıştı. İsrail’in en uzun süre görev yapmış başbakanı olan Netanyahu siyasi bir cadı avının kurbanı olduğunu söyleyerek, üç yolsuzluk davasında kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.

Netanyahu suçlu bulunması durumunda uzun bir hapis cezası alabilir. Ancak herhangi bir duruşma, siyasi kriz yüzünden aylarca ertelenebilir ve Netanyahu parlamentodaki dokunulmazlığıyla kendisini davada korumaya çalışabilir.

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Netanyahu dün televizyonda yaptığı konuşmada, “Bu uydurmalara dayanan bir darbe girişimi ve kusurlu, taraflı bir soruşturma süreci. Kanun hükmüne göre, sorumlulukla, özveriyle ve hepimiz için gelecek kaygısıyla ülkeye yol göstermeye devam edeceğim” dedi.

Son bir yılda yapılan iki seçimde de sandıktan tek başına iktidar çıkmaması ve koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle, üçüncü seçimin haftalar içinde yapılması bekleniyor.