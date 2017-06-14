Hakkında yakalama kararı çıkaran hakimi ‘FETÖ’cü ilan eden Fatih Tezcan’a 15 yıl isteniyor

Hakkında açılan davada kendisine yakalama kararı çıkaran hakimi, ‘FETÖ’cü ilan eden yazar Fatih Tezcan’ın altı yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre soruşturmaya konu olay şöyle gerçekleşti: Fatih Tezcan yargılanmakta olduğu davada savunma yapmayınca mahkemece yakalama kararı çıkarıldı.

12 Nisan’da mahkeme kalemine giden Tezcan, personelin huzurunda mahkeme hakimi A.Ö.’yü kastederek, “Hakiminizin son duruşması, aldıracağım onu, 16 Nisan öncesi öyle bir şeye nasıl kalkışmış” diye konuştu.

Tezcan, mahkemedeki savunmasında da hakimi ‘FETÖ’ üyeliğiyle suçlayıp, ‘bu yakalama kararının bizatihi kendi yazısının içerisinde geçen kripto yapıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü’ söyledi.

Canlı yayınla devam

Savunmasının ardından duruşma salonundan çıkan Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden hem canlı yayın yaptı hem de bazı paylaşımlar yaptı.

“Skandal hakim A.Ö. hani Bakırköy Adliyesi FETÖ’den kurtarılmıştı” diyen Tezcan sosyal medya hesabı üzerinden de, “Mahkemede skandal hakim A.Ö.’ye bana nasıl davetiyesiz yakalama çıkarırsınız? FETÖ’den bu kadar korkmayın dedim çıt çıkaramadı Bakırköy 20. Asliye Hakimi: A.Ö. : Sicil….” diye paylaşımlar yaptı.

Canlı yayın ve paylaşımların ardından savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Hakim de şikayetçi

Hakim A.Ö. kişisel bilgilerini izni olmadan yaydığı için şikayetçi oldu.

Tezcan’ın ‘iftira’,’kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak’, ‘sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından toplam altı yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Tezcan önümüzdeki günlerde Bakırköy 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.