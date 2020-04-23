Hakkında ‘veri gizliliği’ incelemesi başlatılan Zoom: Güvenliği artırıyoruz

Video konferans uygulaması Zoom, kullanıcı sayısının son üç haftada yüzde 50 artmasının ardından, kullanıcılarının güvenlik kaygıları nedeniyle şifreleme özelliklerini artırdıklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçen birçok işyerinin kullandığı video konferans uygulaması Zoom hakkında ‘veri gizliliği ve bilgi güvenliği ihlali’ gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı. Zoom aracılığıyla yapılan toplantı ve uzaktan eğitimler geçen haftalarda ‘hack’lenmiş, cinsel içerikli, ırkçı ve nefret söylemi içeren mesajlar yayınlanmıştı.

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Şirket, siber güvenlik uzmanlarından ve kullanıcılardan uygulamanın kodlarına dair çok sayıda şikayet gelse de, son 22 günde gelen 100 milyon yeni kullanıcıyla birlikte toplam kullanıcı sayısının 300 milyona çıktığını açıkladı.

Uygulamadaki, ‘Zoombombing‘ (davet edilmeyen kişilerin görüşmelere katılması) dahil çeşitli sorunlar birçok şirketin, okulun ve devletin uygulamayı kullanmayı bırakmasına yol açtı.

Buna yanıt olarak şirket uygulamanın yeni versiyonu Zoom 5.0’ın hafta içinde çıkarılacağını bildirdi.

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Şu anda Microsoft’la yarışır hale gelen şirket, uygulamayı geliştirmek için 90 günlük bir planı devreye soktu ve Facebook’un eski güvenlik şefi Alex Stamos’u kadrosuna dahil etti.