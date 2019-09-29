Hakkında uzaklaştırma kararı olan adam baldızını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası soruları yanıtlarken, AFAD’daki toplantıda bulunmaması konusu ile ilgili olarak, “Devletimizin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem” dedi. İmamoğlu, davet alıp almadığı yönündeki soruyu da aynı şekilde tekrarlayarak yanıtlarken, ‘davet almadığını’ vurguladı.