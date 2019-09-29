Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakkında uzaklaştırma kararı olan adam baldızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K., Fas uyruklu eşi Siham K.’nin balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait’i sokakta kovalayarak boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Saldırgan, kendisine müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçakla kaçtı.

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Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Ait, tedaviye alındığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Ercan K.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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