Hakkında soruşturma başlatılan icra müdür yardımcısı sigara içme bahanesiyle firar etti

Eskişehir’de, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp firar etti. E.K.’nın zimmetine geçirdiği miktarın beş milyon lira olduğu bildirildi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Eskişehir 7’nci İcra Dairesi Müdürlüğü’nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.’nın zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi.

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Detaylı incelemede ise bu rakamın beş milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Eskişehir başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden firar etti.

E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.