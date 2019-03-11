Hakkı Öcal: Elektrik kesintilerinin ‘tekno-politiği’

31 Mart 2015 Salı gününü hatırlıyor musunuz? Saat 09:36:11’de, Türkiye’nin elektrik şebekesi ikiye bölündü ve ülkenin doğusu ile batısı arasındaki elektrik dağıtımı, saat 18’e kadar düzeltilemedi. İstanbul ve İzmit dahil, endüstri bölgeleri saatlerce elektriksiz kaldı. Şimdi dört yıl ileriye ve 8 bin 500 kilometre batıya gidelim. Venezuela’da geçen Perşembe günü, 23 eyaletten 14’ünde sabah 9:30 sıralarında elektrikler kesildi.

Şimdi bir bilgisayar korsanının, bu sisteme girdiğini ve sistemin merkezine “şu şu illere az enerji ver…” ya da “Bizim elektriği dışarıya aktar” diye emir verdiğini varsayalım. Ya da bu işi söz gelimi, Pentagon’da oluşturulan ve silahlı kuvvetlerin üç biriminden biri haline getirilen Siber Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldığını düşünelim… Dört yıl önce Türkiye’de kimse bunu öne sürmedi; ama Maduro ilk günden beri ülkesindeki elektrik kesintisinin “Amerikan emperyalizminin marifeti” olduğunu söylüyor. Bu, Maduro’nun “her aksaklığı ABD’nin üzerine yıkıp kendi beceriksizliğine kılıf uydurma” çabası olabilir mi?

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Hakkı Öcal’ın yazısı