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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’deki PKK saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti

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Hakkari’de PKK’lılarla çıkan çatışmada yaralanan asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Çukurca ilçesindeki Güven Dağı’nda 1 Şubat’ta PKK’lılar üs bölgesine Irak’tan saldırı düzenlemişti.

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Piyade sözleşmeli er Muhammed Osman Akagündüz de saldırıda ağır yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Akagündüz hastanede hayatını kaybetti.

Askerin ölüm haberi Niğde’deki ailesine verildi. Akagündüz, yarın düzenlenecek törenin ardından Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyündeki mezarlığa defnedilecek.


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