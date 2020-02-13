Hakkari’deki Ava Ore Şelalesi ‘dondu’; turistlerin ilgi odağı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili, “Pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır” dedi.