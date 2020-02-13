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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’deki Ava Ore Şelalesi ‘dondu’; turistlerin ilgi odağı oldu

Hakkari’deki ‘Ava Ore’ Şelalesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü yurt içi ve yurt dışından kente giden ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Fotoğraf tutkunlarına birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı veriyor.

Fotoğraflar: DHA

Hakkari-Çukurca Karayolu’nun 30’uncu kilometresinde bulunan şelaleden akan sular, sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtlarına dönüştü.

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Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, yaz aylarındaki görüntüsü kadar ilgi çekiyor. 

Fotoğrafçı Sabahattin Ertuş, Hakkari’in tüm güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Kış aylarında şelaleye geliyoruz. Çok muhteşem bir manzarası var. Buraya İran ve Irak’tan gelen doğa severler donan şelalenin önünde fotoğraf çekiyor. Herkesi buraya bekleriz” dedi.

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