Hakkari’de, yıl sonuna kadar 12 ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 12 bölge, 31 Aralık’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Valiliğin açıklamasında, ‘vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldıkları’ belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.”

Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 12 bölgenin 31 Aralık günü saat 23:59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği kaydedilerek, bu bölgelere izinsiz girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Salı günü Tunceli’de 29 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmişti.