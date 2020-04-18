Hakkari’de yedi mağara keşfedildi

Hakkari’de, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ‘Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi’ çalışması kapsamında yedi mağara keşfedildi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, mağaraların turizme kazandırılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Duruk, Hakkari- Çukurca Karayolu’ndaki Depin bölgesinde yapılması planlanan seyir tepesinin zeminindeki çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

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“Kentin giriş bölgesinde güzel destinasyon oluşturduk. Söz konusu bölgeye yakın bir yerde kır düğünü salonu ile çay bahçesi, onun yukarısında bütün vadiyi tepeden gören yaklaşık 150 metre yükseklikte seyir terası oluşturacağız. Burayı iki ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Keşfedilen mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatacağız.“