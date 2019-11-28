Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de üs bölgesine yıldırım düştü: İki asker hayatını kaybetti, 13’ü de yaralandı

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan askeri üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Olay dün gece Davuş Tepe yakınlarında yoğun yağış sırasında meydana geldi.

Reklam

Yaralı askerler helikopterlerle çevre hastanelere gönderildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaralı askerleri ziyaret edip sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. 

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akbıyık şöyle konuştu: “İlkinde mevziye yıldırım düşüyor. Yıldırımın düşmesinden hemen sonra orada bulunan askerlere yardım etmek için giden diğer grup askerlere de yıldırım isabet ediyor.”

Reklam

İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu iki jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.”

Akçakale’deki sınır karakoluna havanlı saldırı: İki asker hayatını kaybetti

SON HABERLER

Rabia Naz Komisyonu’na konuşan polis: Bize trafik kazası olarak ihbar edildi

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun’un Eynesil ilçesindeki soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve ailenin yakınlarını dinledi.

Büyükada davasında savcı ‘terör’ cezası istedi

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017’deki bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Nejat Taştan katıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...