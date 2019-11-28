Hakkari’de üs bölgesine yıldırım düştü: İki asker hayatını kaybetti, 13’ü de yaralandı

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan askeri üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Olay dün gece Davuş Tepe yakınlarında yoğun yağış sırasında meydana geldi.

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Yaralı askerler helikopterlerle çevre hastanelere gönderildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaralı askerleri ziyaret edip sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akbıyık şöyle konuştu: “İlkinde mevziye yıldırım düşüyor. Yıldırımın düşmesinden hemen sonra orada bulunan askerlere yardım etmek için giden diğer grup askerlere de yıldırım isabet ediyor.”

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İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu iki jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.”