Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de seçim nedeniyle toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Hakkari’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri, stant açma, çadır kurma ve oturma eylemleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Valilikten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, seçim sonuçları nedeniyle gerçekleşebilecek ‘toplumsal olaylar‘ ve ‘provokatif eylemler‘ gösterildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki jandarma sorumluluk bölgeleri de dahil 4 Nisan gecesinden 18 Nisan saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle, meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma eylemleri yasaklanmıştır.

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