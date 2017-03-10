Hakkari’de referandum çalışması yapan AKP üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hakkari’de AKP Esendere Belde Teşkilat Başkanı Tayfun Ayhan’ın ağabeyi Murat Ayhan silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Esendere’de referandum çalışması yapan ikili, Yüksekova’ya döndüklerinde evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 37 yaşındaki Murat Ayhan, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Tayfun Ayhan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
AA, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.
Polis saldırganları arıyor.