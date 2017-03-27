Hakkari’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Dağlıca bölgesinde Irak sınırındaki İkiyaka dağları mevkiinde 25 Mart’ta başlatılan operasyon devam ediyor.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanede hayatını kaybeden asker için bugün askeri tören yapılacak.
DHA, ‘sınırdaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 22 PKK’lının öldürüldüğünü’ yazdı.
Hakkari Çukurca’da 22 Mart’taki PKK saldırısında da iki asker hayatını kaybetmişti.