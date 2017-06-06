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Yaramazlara biraz batar!

   
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Hakkari’de PKK’dan roketli saldırı: Bir asker yaşamını yitirdi, altı asker yaralı


 

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lıların roketli saldırısında bir asker hayatını kaybetti, altı asker yaralandı.

Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor…

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