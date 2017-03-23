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Hakkari’de PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti, üçü yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lıların roketatarlı saldırısında bir asker hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı.

Arşiv. Fotoğraf: DHA

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Türkiye’nin Kuzey Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca 2’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine bugün saat 22.00 sıralarında bir grup PKK’lı, sisli havadan da yaralanarak sızma girişiminde bulundu.

Nöbet tutan askerlerin fark ettiği PKK’lılar, uzun namlulu silahlar ve roketatarla saldırı düzenledi. Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınıp Hakkari’de hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

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