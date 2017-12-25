Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
AA’nın Genelkurmay’dan aktardığına göre, yaralı askerin tedavisi hastanede devam ediyor.
Yaramazlara biraz batar!
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
AA’nın Genelkurmay’dan aktardığına göre, yaralı askerin tedavisi hastanede devam ediyor.
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