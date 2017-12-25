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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

AA’nın Genelkurmay’dan aktardığına göre, yaralı askerin tedavisi hastanede devam ediyor.

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